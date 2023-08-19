Казахстанские боксёры начали совместные тренировки с Канело
Сегодня, 19:53
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Сегодня, 19:53Сегодня, 19:53
159Фото: sports.kz
Боксёры Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов и Абильхан Аманкул проводят тренировочный лагерь в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Тренировки спортсменов проходят в одном зале с абсолютным чемпионом мира во второй средней категории из Мексики Саулем "Канело" Альваресом. Совместное фото с "Канело" и его тренером Эдди Рейносо опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions.
"Мы продолжаем. Canelo Team и Suleimen Team", — говорится в описании.
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Напомним, что Альварес в настоящее время готовится к поединку с абсолютным чемпионом в первой средней категории американцем Джермеллом Чарло, который запланирован на 30 сентября.
Ранее мексиканец рассказал журналистам, когда планирует завершить карьеру.