Казахстанские боксёры начали совместные тренировки с Канело

Боксёры Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов и Абильхан Аманкул проводят тренировочный лагерь в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Тренировки спортсменов проходят в одном зале с абсолютным чемпионом мира во второй средней категории из Мексики Саулем "Канело" Альваресом. Совместное фото с "Канело" и его тренером Эдди Рейносо опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions.

"Мы продолжаем. Canelo Team и Suleimen Team", — говорится в описании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suleimen Promotions (@suleimen_promotions_official)

Напомним, что Альварес в настоящее время готовится к поединку с абсолютным чемпионом в первой средней категории американцем Джермеллом Чарло, который запланирован на 30 сентября.

Ранее мексиканец рассказал журналистам, когда планирует завершить карьеру.