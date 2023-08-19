  • 19 Августа, 21:22
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Казахстанские боксёры начали совместные тренировки с Канело

Сегодня, 19:53
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sports.kz Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
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Фото: sports.kz

Боксёры Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов и Абильхан Аманкул проводят тренировочный лагерь в США,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Тренировки спортсменов проходят в одном зале с абсолютным чемпионом мира во второй средней категории из Мексики Саулем "Канело" Альваресом. Совместное фото с "Канело" и его тренером Эдди Рейносо опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions.

"Мы продолжаем. Canelo Team и Suleimen Team", — говорится в описании.

 
 
 
 
 
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Публикация от Suleimen Promotions (@suleimen_promotions_official)

Напомним, что Альварес в настоящее время готовится к поединку с абсолютным чемпионом в первой средней категории американцем Джермеллом Чарло, который запланирован на 30 сентября. 

Ранее мексиканец рассказал журналистам, когда планирует завершить карьеру.

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