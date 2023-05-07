Непобеждённый казахстанец жёстко нокаутировал мексиканца

Фото: instagram.com/amankul.abilkhan

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул выступил на вечере бокса в мексиканском Сапопане в андеркарде у Сауля "Канело" Альвареса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Аманкул провел бой с мексиканцем Фабианом Риосом Фраусто. Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Абильхан Аманкул одержал четвёртую победу на профи-ринге, а Фабиан Риос Фраусто потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере.

Добавим, что Аманкул в любителях был серебряным призёром чемпионата мира (2017) и Азиатских игр (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017). Также он тренируется в зале Сауля Альвареса под руководством его наставника Эдди Рейносо.