Непобеждённого боксёра нокаутировали в бою за титул в весе Алимханулы

На вечере бокса во французском городе Экс-ан-Прованс состоялся бой за вакантный титул EBU Silver в среднем весе, в котором встретились два непобеждённых боксера — француз Бруно Сурасе и испанец Джон Джейдер Обрегон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но не дошел до финального гонга: в последнем раунде Сурасе зажал соперника в углу и начал избивать, что вынудило рефери остановить бой. Итог — победа Сурасе техническим нокаутом в 12-м раунде.

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Таким образом, Бруно Сурасе выиграл 25-й бой в карьере и завоевал титул чемпиона EBU Silver в среднем весе. Джон Джейдер Обрегон потерпел первое поражение после 11 подряд побед в профи.

Стоит отметить, что чемпионом мира WBO/IBF в среднем весе является представитель Казахстана Жанибек Алимханулы, а первым номером рейтинга WBC — Мейирим Нурсултанов. Кроме того, в прошлом титулами дивизиона владел Геннадий Головкин.