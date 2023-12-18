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Непобеждённого боксёра нокаутировали в бою за титул в весе Алимханулы

Вчера, 22:48
АВТОР
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sports.kz Вчера, 22:48
Вчера, 22:48
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Фото: sports.kz

На вечере бокса во французском городе Экс-ан-Прованс состоялся бой за вакантный титул EBU Silver в среднем весе, в котором встретились два непобеждённых боксера — француз Бруно Сурасе и испанец Джон Джейдер Обрегон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но не дошел до финального гонга: в последнем раунде Сурасе зажал соперника в углу и начал избивать, что вынудило рефери остановить бой. Итог — победа Сурасе техническим нокаутом в 12-м раунде. 

 
 
 
 
 
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Публикация от GO BOXING NEWS (@goboxingnews)

Таким образом, Бруно Сурасе выиграл 25-й бой в карьере и завоевал титул чемпиона EBU Silver в среднем весе. Джон Джейдер Обрегон потерпел первое поражение после 11 подряд побед в профи.

Стоит отметить, что чемпионом мира WBO/IBF в среднем весе является представитель Казахстана Жанибек Алимханулы, а первым номером рейтинга WBC — Мейирим Нурсултанов. Кроме того, в прошлом титулами дивизиона владел Геннадий Головкин. 

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