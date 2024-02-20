Должны получать компенсацию - Токаев о переработках госслужащих

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора", – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.