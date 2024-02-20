Должны получать компенсацию - Токаев о переработках госслужащих
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В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора", – сказал Глава государства.
Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.
"Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с восьми-девяти утра и до восьми-девяти вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
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