Нелегальный цех по переработке золотой руды работал в Жамбылской области

Фото: metalmininginfo.kz

Цех по переработке золотосодержащей руды выявили жамбылские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, сотрудниками отдела криминальной полиции Мойынкумского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в хозяйственной пристройке частного дома, расположенного на одной из улиц села Акбакай, выявлен мини-цех по незаконной обработке сырья, содержащего драгоценные металлы.

"При проверке изъяли самодельную шаровую дробилку, три пластиковые бутылки с жидкостью, похожей на ртуть, канистру с азотной кислотой, два мешка с золотосодержащей рудой общим весом 116 кг", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 295-1 УК РК “Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы”.

Сотрудниками полиции по данному факту задержан 28-летний местный житель. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время ущерб устанавливается. Назначен ряд необходимых экспертиз.