Неизвестный врезался в машину из кортежа Байдена

Автомобиль врезался в транспортное средство, сопровождавшее президента США Джо Байдена. Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, в штате Делавэр в городе Уилмингтоне, где американский лидер и первая леди проводили выходные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мир-24".

Машина столкнулась с внедорожником из кортежа, который стоял на дороге и перекрывал проезд. Джо и Джилл Байден в безопасности, они не пострадали.

ДТП случилось около штаб-квартиры предвыборного штаба Байдена в Делавэре. Агенты секретных служб направили на водителя оружие, рассказал очевидец агентству Reuters.

Летом 2022 года Джо и Джилл Байден были эвакуированы из своего загородного дома после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над их городом в штате Делавэр.