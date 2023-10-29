Возле дома Байдена истребители перехватили гражданский самолёт
Сегодня, 21:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
118Фото: Susan Walsh/AP
Американские истребители были подняты в воздух по причине того, что самолёт вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко от того места в штате Делавэр, где находился президент США Джо Байден, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.
Начальник отдела связи Секретной службы США Энтони Гульелми отметил, что самолет был гражданским.
"Как мера пресечения, средства были направлены на перехват, и гражданский самолёт успешно приземлился в соседнем аэропорту", — отметил Гульелми.
Известно, что президент США Джо Байден вместе с супругой в эти выходные находится в Уилмингтоне.
Самое читаемое
- Чемпионов мира из Казахстана не допустили на ЧМ-2023 по мини-футболу
- Число погибших в шахте имени Костенко достигло 28 человек
- Взрыв на шахте имени Костенко: найдены тела 32 погибших
- Под землёй после аварии на шахте в Караганде остался 31 человек
- Президент назвал имя нового руководителя "АрселорМиттал Темиртау"