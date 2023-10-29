29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
  • 29 Октября, 23:00
  • BAIGENEWS

Возле дома Байдена истребители перехватили гражданский самолёт

Сегодня, 21:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Susan Walsh/AP Сегодня, 21:57
Сегодня, 21:57
118
Фото: Susan Walsh/AP

Американские истребители были подняты в воздух по причине того, что самолёт вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко от того места в штате Делавэр, где находился президент США Джо Байден, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.

Начальник отдела связи Секретной службы США Энтони Гульелми отметил, что самолет был гражданским.

"Как мера пресечения, средства были направлены на перехват, и гражданский самолёт успешно приземлился в соседнем аэропорту", — отметил Гульелми.

Известно, что президент США Джо Байден вместе с супругой в эти выходные находится в Уилмингтоне.

Самое читаемое

Наверх