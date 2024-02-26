Неизвестный напал с ножом на продавца в Темиртау

Мужчина, угрожая ножом, напал на продавца магазина в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Нападение на продавца произошло в одной из торговых точек Темиртау.

"60-летняя потерпевшая пояснила, что около 13:00 в магазин зашел очередной клиент. Он неожиданно выхватил нож, потребовав спиртные напитки и продукты питания. Схватив первое, что попало под руку, мужчина скрылся с места происшествия. Продавец описала злоумышленника, которому на вид было 35-40 лет", - сообщили в полиции.

По горячим следам сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.



