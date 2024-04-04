Неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана состоится 5 апреля
Сегодня, 19:01
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Сегодня, 19:01Сегодня, 19:01
114Фото: Qazcontent
5 апреля в городе Хива состоится неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств планируют обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также региональную повестку дня.
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