Неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана состоится 5 апреля

5 апреля в городе Хива состоится неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств планируют обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также региональную повестку дня.