Неблагоприятные метеоусловия обещают в четырёх городах Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета", 21 мая, как и в субботу, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау и Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Высокий уровень загрязнения воздуха ожидается в Усть-Каменогорске и Риддере.

В Усть-Каменогорске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха, днём 23-25 градусов тепла, ночью 6-8 градусов тепла.

В Риддере переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём 18-20 градусов тепла, ночью, ночью 3-5 градусов тепла.

Метеорологические условия в Актау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Актау переменная облачность, днём временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 26-28 тепла, ночью 16-18 тепла.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, но в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём 25-27 тепла, ночью 12-14 тепла.

Жителям этих населённых пунктов 21 мая специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщили, что в воскресенье в Казахстане ожидается неустойчивая погода и высокая пожарная опасность.