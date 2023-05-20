Ветер и опасность пожаров: о погоде в Казахстане в воскресенье рассказали синоптики

Фото: wp-s.ru

"Казгидромет" дал прогноз погоды в Казахстане на воскресенье. Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

На юге республики прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. На севере страны сохранится ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

В Бескарагайском районе Абайской, на юге и востоке Атырауской областей, в Павлодаре, на востоке и в центре Павлодарской области прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность, в центре Улытауской, на востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

21 мая ночью в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, в центре, днём в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду. В Талдыкоргане 21 мая ожидается гроза.

21 мая по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днём на западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Актау днём 21 мая ожидается временами гроза.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

21 мая ночью на севере, юге, в горных районах, днём в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе ночью ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду.