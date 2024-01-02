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"Небесную музыку" предложил прослушать Димаш в начале Нового года

Сегодня, 08:41
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Instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген продемонстировал возможности своего голоса, записав очередное видео с известным хорватским виолончелистом Степаном Хаусером, передаёт BaigeNews.kz.

"Let’s start 2024 with some heavenly music! (Начнём 2024 год с небесной музыки! - прим.ред.)", - подписал артист своё видео. 

Напомним, это не первое видео Димаша со Степаном Хаусером. Ранее музыканты уже делились с поклонниками фрагментом своего выступления.

Отметим, Степан Хаусер  — виолончелист-виртуоз из Хорватии, участник проектов 2CELLOS и HAUSER, победитель более 20 международных премий, в числе которых Porin Award for Best Alternative Music Album и Adam International Cello Festival and Competition.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от HAUSER (@hausercello)

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