Димаш удивил фанатов новым дуэтом

Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген выложил в Сеть видео, где ему аккомпанирует известный хорватский виолончелист Степан Хаусер, передаёт BaigeNews.kz.

Димаш Кудайберген и виолончелист Степан Хаусер записали совместное видео и восхитили поклонников. Вместе они исполнили несколько всемирно известных композиций.

Степан Хаусер — виолончелист-виртуоз из Хорватии, участник проектов 2CELLOS и HAUSER, победитель более 20 международных премий, в числе которых Porin Award for Best Alternative Music Album и Adam International Cello Festival and Competition.