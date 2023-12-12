Димаш удивил фанатов новым дуэтом
Сегодня, 08:36
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Сегодня, 08:36Сегодня, 08:36
142Фото: Instagram/@kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген выложил в Сеть видео, где ему аккомпанирует известный хорватский виолончелист Степан Хаусер, передаёт BaigeNews.kz.
Димаш Кудайберген и виолончелист Степан Хаусер записали совместное видео и восхитили поклонников. Вместе они исполнили несколько всемирно известных композиций.
Степан Хаусер — виолончелист-виртуоз из Хорватии, участник проектов 2CELLOS и HAUSER, победитель более 20 международных премий, в числе которых Porin Award for Best Alternative Music Album и Adam International Cello Festival and Competition.
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