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  • "Не знаю, что это было": капитан сборной Дании прокомментировал поражение от Казахстана
Sports.kz Сегодня, 07:28
287
Сегодня, 07:28
287
Фото: Sports.kz

"Не знаю, что это было": капитан сборной Дании прокомментировал поражение от Казахстана

Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал неожиданное поражение от Казахстана (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Ох, я должен следить за тем, что говорю прямо сейчас. Это неловко. Нельзя вести 2:0 и вот так проиграть 2:3. Не знаю, что это было. Во втором тайме мы бегали за мячом, а не владели им — в этом вся разница. Но мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше", — сказал Кьер.

Напомним, сборная Казахстана в Астане победила  Данию со счетом 3:2. Голы в составе сборной Казахстана забили Бактиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов. Эта победа стала для Казахстана первой в нынешнем отборочном цикле. В первом матче отбора Евро-2024 Казахстан потерпел поражение от сборной Словении (1:2). 

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Сегодня, 07:28
287
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