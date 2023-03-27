"Не знаю, что это было": капитан сборной Дании прокомментировал поражение от Казахстана

Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал неожиданное поражение от Казахстана (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Ох, я должен следить за тем, что говорю прямо сейчас. Это неловко. Нельзя вести 2:0 и вот так проиграть 2:3. Не знаю, что это было. Во втором тайме мы бегали за мячом, а не владели им — в этом вся разница. Но мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше", — сказал Кьер.