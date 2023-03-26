Казахстанские футболисты одержали волевую победу над сборной Дании

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На стадионе "Астана-Арена" состоялся матч второго тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встречались соперники по группе H — сборные Казахстана и Дании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Сhampionat.

Встреча завершилась волевой победой Казахстана со счётом 3:2.

В первом тайме сборная Дании полностью контролировала игру, а дубль Расмуса Хёйлунна позволил датчанам уйти на перерыв с комфортным преимуществом над командой Казахстана — 0:2

Второй тайм начался уже не так однозначно, и сборной Казахстана удалось перехватить инцииативу. На 73-й минуте Бактиёр Зайнутдинов ударом с пенальти сократил отставание хозяев — 1:2

На 87-й минуте благодаря великолепному удару Тагыбергена из-за штрафной Казахстану удалось сравнять счёт— мяч залетел в дальний угол ворот Петера Шмейхеля.

Уже в самой концовке основного времени, на 90-й минуте хозяева совершили чудо и забили третий, победный мяч. С левого фланга последовала высокая подача на дальний угол вратарской, откуда Абат Аймбетов головой пробил под перекладину.

На самых последних минутах добавленного времени сборная Казахстана заработала удаление. Абат Аймбетов в середине поля отмахнулся от соперника, попав ему по лицу, за что получил вторую жёлтую карточку.

17 июня сборная Казахстана на выезде встретится с Сан-Марино.