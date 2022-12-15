Лента новостей
- "Не вешать лапшу на уши" потребовали от "АрселорМиттал Темиртау" 03:42 47
- Житель Косшы утолил сексуальный голод, ограбив мечеть 02:09 288
- Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Кызылординской области 01:40 279
- Фильм "Мукагали" завоевал сразу пять призов на международном кинофестивале 00:27 357
- История одной закупки: активисты vs Казавтожол. Было ли хищение средств, выделенных на ремонт дорог? 14.12.2022 274
- Студент решил убить отца из-за своих долгов в Туркестанской области 14.12.2022 647
- Почти 200 студентов в Усть-Каменогорске могут остаться на улице из-за проволочек Министерства науки и высшего образования 14.12.2022 310
- Найденный в горах барс умер в зоопарке Алматы, в его желудке нашли пакет 14.12.2022 477
- Аким СКО Айдарбек Сапаров встретился с аксакалами региона 14.12.2022 365
- Трассы перекрыли из-за мороза в регионах Казахстана 14.12.2022 402
- "Человек, воспитавший целое поколение"- общественные деятели почтили память Узбекали Жанибекова 14.12.2022 474
- "Квартиры - самый классный способ отмывания денег", заявил гость проекта "2022" 14.12.2022 506
- История одной закупки: почему в Шымкенте целый микрорайон остался без света 14.12.2022 949
- Больше 1000 продуктовых корзин раздали нуждающимся астанчанам ко Дню Независимости 14.12.2022 371
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 14.12.2022 419
- Бизнесмену, организовавшему митинг в день инаугурации президента, продлили арест в Астане 14.12.2022 764
- Казахстанец завоевал бронзу на Кубке мира по вольной борьбе 14.12.2022 407
- Взорву школу и всех, кто в ней есть: 12-летний мальчик устроил переполох в Темиртау 14.12.2022 583
- 117 участников массовых беспорядков и грабежей осудили на реальные сроки после январских событий в РК 14.12.2022 405
- Десять дней без сна - полицейский рассказал об обороне Алматы в январе 14.12.2022 734
- Названы преступные группы, участвовавшие в январских событиях в РК 14.12.2022 1083
- В Генпрокуратуре пригрозили распространителям ложной информации о погибших во время январских событий 14.12.2022 416
- "Даже в самый пик беспорядков не применяли летальное оружие" - Генпрокуратура о силовиках 14.12.2022 386
- На восстановление зданий департаментов полиции выделено 2,7 миллиарда тенге 14.12.2022 362
- Разрушено 1 466 зданий: о расследовании январских событий рассказали в Генпрокуратуре 14.12.2022 374
- 637 млн тенге выплатили семьям погибших в январских событиях 14.12.2022 375
- Январская трагедия: 1071 человек амнистирован 14.12.2022 372
- Январские события: преступниками уничтожено почти 500 единиц транспорта 14.12.2022 420
- Кошанов созвал совместное заседание палат парламента 14.12.2022 440
- История одной закупки: как больные дети остались без помощи из-за бюрократии в Жамбылской области 14.12.2022 720
- Стоимость сигарет вырастет в Казахстане с 2023 года 14.12.2022 621
- Транспортная полиция переходит на усиленный вариант несения службы в РК 14.12.2022 435
- Держали в страхе бизнесменов Алматы: начато расследование в отношении ОПГ Коспаева 14.12.2022 573
- Павлодарские волонтёры попросили Деда Мороза найти животным из приютов хозяев 14.12.2022 444
- Отловленных собак выпускают на волю в Алматы 14.12.2022 2135
- Казахстан откажется от устаревшего 3G до 2027 года 14.12.2022 373
- 100% казахстанских дорог подключат к интернету к 2027 году 14.12.2022 384
- Спецпрограммы для учителей и школьников обсудил Аймагамбетов с послом США в Казахстане 14.12.2022 547
- Wildberries собирается строить центр торговли в Казахстане 14.12.2022 558
- Казахстан вошёл в топ-10 стран с самыми высокими ценами на компьютеры для геймеров 14.12.2022 561
- Амбулаторное лечение в Казахстане подорожало почти на 18% 14.12.2022 382
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 2363
- Питание в детсадах сделают бесплатным для детей из малообеспеченных семей 14.12.2022 385
- Ипотеку "7-20-25" могут продлить до 2029 года 14.12.2022 983
- История одной закупки: на самый дорогой дорожный проект в Шымкенте потратят 32 миллиарда тенге 14.12.2022 7208
- Утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут 14.12.2022 376
- ЕНПФ и есть наша основная проблема — депутат Жамалов назвал пенсионный фонд "второсортным" 14.12.2022 713
- Студентам вузов увеличат стипендии и решат проблему с общежитиями — Саясат Нурбек 14.12.2022 552
- Причины роста цен на продукты, сотовую связь и такси назвали в АЗРК 14.12.2022 479
- Сотрудники ДЧС ВКО взорвали игрушку 14.12.2022 831
- Законопроект о банкротстве физических лиц в первом чтении одобрил мажилис 14.12.2022 422
- Франция против Марокко: кто станет вторым финалистом ЧМ-2022 14.12.2022 871
- "Народное IPO": как действуют псевдоброкеры 14.12.2022 430
- Родители боятся отправлять сыновей в армию — депутат 14.12.2022 773
- До 10 лет лишения свободы дадут полицейским, оставившим пост в случае угрозы 14.12.2022 477
- Военнослужащий напал на жителей села в Жамбылской области 14.12.2022 889
- Мины времен Второй мировой войны найдены в Кокшетау 14.12.2022 702
- Шесть исторических объектов на юге Казахстана хотят включить в список ЮНЕСКО 14.12.2022 597
- Генпрокуратура проверяет деятельность "АрселорМиттал Темиртау" - МИИР 14.12.2022 460
- Страхование профответственности медработников внедрят в Казахстане 14.12.2022 448
- Систему теплосетей в Казахстане планируют модернизировать к 2037 году 14.12.2022 444
- План действий нужно менять: в МЧС сделали выводы после ЧС в Экибастузе 14.12.2022 749
- Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения - глава Минфина 14.12.2022 664
- В Казахстане будут производить швейцарские вагоны Stadler 14.12.2022 1052
- "Можете подавать прошение об отставке" - Смаилов пригрозил министрам жёстким спросом 14.12.2022 1550
- Головкина подвинули в рейтинге лучших боксёров мира 14.12.2022 552
- До 235 выросло число заразившихся казахстанцев коронавирусом 13 декабря 14.12.2022 480
- "Мы настроены работать очень активно" - Гаутам Адани встретился с премьер-министром РК 14.12.2022 683
- Три недели сидит на мели судно с рыбой в Атырау 14.12.2022 578
- В Атырау за фальсификацию осужден экс-полицейский 14.12.2022 624
- Суд обязал инвестора из Словакии отдать акимату ледовый дворец в Актобе 14.12.2022 727
- Казахстанец Александр Герлиц выиграл бронзу этапа Кубка мира по парабиатлону 14.12.2022 499
- Медицинские данные казахстанцев появились в еGov mobile 14.12.2022 815
- Где появятся ледовые горки и катки в Астане 14.12.2022 2567
- Скриптонит передал экибастузцам десять тепловых пушек 14.12.2022 633
- Призыв офицеров запаса на воинскую службу планируется в Казахстане 14.12.2022 6384
- В Экибастузе осталось подключить к теплоснабжению четыре частных дома 13.12.2022 837
- Лавина сошла на дорогу близ Алматы 13.12.2022 671
- 50 молодых участников проекта "Акселератор" получили гранты на свои проекты в Алматы 13.12.2022 565
- Минобороны предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в РК 13.12.2022 721
"Не вешать лапшу на уши" потребовали от "АрселорМиттал Темиртау"
Необычный перфоманс устроил известный экоактивист Дмитрий Калмыков на очередном отчетном совещании представителей промышленного гиганта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По мнению эколога, данные о вредных выбросах главного "загрязнителя" региона расходятся с реальными цифрами. Одна из причин сложной экологической обстановки - неэффективная работа очистных сооружений, отсутствие ликвидационного фонда. И это далеко не все нарушения, которые выявили проверяющие.
В отношении компании "АрселорМиттал Темиртау" уже завели 9 административных дел.
По результатам внеплановой проверки промышленникам грозит штраф почти 6 млрд. тенге. Исковое заявление защитников природы сейчас рассматривается в суде.
"В октябре вы выходили на слушания с увеличением выбросов на 247 тысяч тонн суммарно. И одновременно вы рассказываете, что вы снизили на 20%. Этого быть не может, потому что все проверки, которые были проведены, показывают, что вы правонарушители. Вы все время сообщаете ложную информацию. Поэтому чисто мое отношение, вот как я отношусь к сообщенной вами информации", — сказал директор по развитию ОО "Карагандинский экомузей" Дмитрий Калмыков.
В регионе действует "Дорожная карта по решению экологических проблем Карагандинской области". По этому документу компания "АрселорМиттал Темиртау" обязуется до 2024 года снизить свои выбросы на 30 %.
-
Trend news
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 2353
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 24625
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 10370
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1372
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 3455
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 977
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 2100
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3453
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 6115
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1919
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43940
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1324
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 2093
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 8089
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67653
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11537
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4527
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13993
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 18098
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 4001
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1687
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34693
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 2096
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2922
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46557
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7188
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11564
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3405
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54357
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2591
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20889
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9480
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3815
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2618
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5184
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4153
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 3023
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2896
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5747
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3365
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 37089
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21378
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9694
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6772
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3841
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29665
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45228
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3865
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 19109
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6588
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11357
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5828
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4938
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4827
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11844
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44402
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4827
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4304
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 14102
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5153
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21730
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6667
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5820
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6907
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 11102
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9313
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5213
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12955
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4768
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4854
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5759
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37482
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5651
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6990
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5460
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6583
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6717
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47954
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 5121
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61763
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 931
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 703
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1260
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1113
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 1041
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 2054
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1940
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2288
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2756
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2780
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2943
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2827
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2993
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3607
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3718
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3903
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 4034
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3706
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4114
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3839
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3984
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3995
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4125
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4361
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4119
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4348
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4492
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4474
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4713
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5213
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5505
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5229
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5569
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5335
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5405
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5403
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5246
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5681
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5951
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5617
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23943
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 6019
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5808
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5806
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10951
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6605
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16068
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14180
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14196
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14878
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13673
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18127
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14845
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16294
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17292
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16894
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14408
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14906
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33510
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15974
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18850
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15001
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16204
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16788
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18202
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16232
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18261
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17796
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19001
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18827
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35506
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19345
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20320
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19902
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20750
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20818
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30602
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20233
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27600
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38431