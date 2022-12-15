"Не вешать лапшу на уши" потребовали от "АрселорМиттал Темиртау"

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Необычный перфоманс устроил известный экоактивист Дмитрий Калмыков на очередном отчетном совещании представителей промышленного гиганта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По мнению эколога, данные о вредных выбросах главного "загрязнителя" региона расходятся с реальными цифрами. Одна из причин сложной экологической обстановки - неэффективная работа очистных сооружений, отсутствие ликвидационного фонда. И это далеко не все нарушения, которые выявили проверяющие.

В отношении компании "АрселорМиттал Темиртау" уже завели 9 административных дел.

По результатам внеплановой проверки промышленникам грозит штраф почти 6 млрд. тенге. Исковое заявление защитников природы сейчас рассматривается в суде.

"В октябре вы выходили на слушания с увеличением выбросов на 247 тысяч тонн суммарно. И одновременно вы рассказываете, что вы снизили на 20%. Этого быть не может, потому что все проверки, которые были проведены, показывают, что вы правонарушители. Вы все время сообщаете ложную информацию. Поэтому чисто мое отношение, вот как я отношусь к сообщенной вами информации", — сказал директор по развитию ОО "Карагандинский экомузей" Дмитрий Калмыков.

В регионе действует "Дорожная карта по решению экологических проблем Карагандинской области". По этому документу компания "АрселорМиттал Темиртау" обязуется до 2024 года снизить свои выбросы на 30 %.