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24.kz Сегодня, 03:42
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Сегодня, 03:42
62
Фото: 24.kz

"Не вешать лапшу на уши" потребовали от "АрселорМиттал Темиртау"

Необычный перфоманс устроил известный экоактивист Дмитрий Калмыков на очередном отчетном совещании представителей промышленного гиганта, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По мнению эколога, данные о вредных выбросах главного "загрязнителя" региона расходятся с реальными цифрами. Одна из причин сложной экологической обстановки - неэффективная работа очистных сооружений, отсутствие ликвидационного фонда. И это далеко не все нарушения, которые выявили проверяющие.

В отношении компании "АрселорМиттал Темиртау" уже завели 9 административных дел.

По результатам внеплановой проверки промышленникам грозит штраф почти 6 млрд. тенге. Исковое заявление защитников природы сейчас рассматривается в суде.

"В октябре вы выходили на слушания с увеличением выбросов на 247 тысяч тонн суммарно. И одновременно вы рассказываете, что вы снизили на 20%. Этого быть не может, потому что все проверки, которые были проведены, показывают, что вы правонарушители. Вы все время сообщаете ложную информацию. Поэтому чисто мое отношение, вот как я отношусь к сообщенной вами информации", — сказал директор по развитию ОО "Карагандинский экомузей" Дмитрий Калмыков.

В регионе действует "Дорожная карта по решению экологических проблем Карагандинской области". По этому документу компания "АрселорМиттал Темиртау" обязуется до 2024 года снизить свои выбросы на 30 %.

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#АрселорМиттал Темиртау #экология #Темиртау
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:42
62
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