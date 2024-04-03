Не теряют духа - депутат поделился впечатлениями от увиденного в затопленных регионах

Мажилисмен Сергей Пономарёв побывал на днях в Западно-Казахстанской области, где осмотрел подтопленные населённые пункты. Своими впечатлениями от увиденного он поделился с корреспондентом BaigeNews.kz.

Депутат рассказал, что был сильно впечатлён последствиями потопа. Многие дома в регионе пришли в негодность.

"В Западном Казахстане дома в основном строят из специфичного для Казахстана материала – самана. Он оседает от воды. Я видел дома с хорошим ремонтом, неплохой мебелью, но здания садятся, двери не закрываются, батареи отваливаются вместе со стенами. Этот дом уже невозможно восстановить. На полу крагис. Его тоже раздувает. Люди выносят ковры, линолеум. Пытаются высушить. У всех печки пришли в негодность. В домах очень холодно и сыро", - отметил депутат.

Мажилисмен признался, что не ожидал увидеть оптимистичный настрой подтопленцев.

"Люди в нормальном состоянии, трудоспособные, не теряют духа. Никто не ныл. Не было истерик. Случаев мародёрства не было", - отметил депутат.

В одном из аулов всё мужское население отказалось от эвакуации для того, чтобы смотреть за оставшимся скотом. Они уже понесли колоссальные потери. По словам Пономарёва, в ауле погибло 900 овец, 60 коров, 5-6 лошадей.

"Сам лично я спас не одну собаку. Собаки, что на цепи, погибали во время наводнения. Те, которые не были привязаны, залезли на крыши домов и сараев. Когда я спросил хозяина одного из домов, почему жеребёнка не спасли, он ответил: "Кого мне нужно было спасать: собственных детей или жеребёнка?". Вода очень быстро прибывала", - рассказал депутат.

Сергей Пономарёв во время посещения подтопленных населённых пунктов увидел ряд недостатков в строительстве дорог и жилых домов.

"30 лет мы делали дороги. В низинах нигде не клали трубы для того, чтобы сбрасывать воду. Или клали маленького диаметра, то есть вода не уходила. Дома строились хаотично, где попало. Фермеры строили дома в низинах, у воды. Надо же думать, что ты делаешь. Даже мосты, которые строили в последние годы, оказались некачественными. Жители рассказали, что несколько мостов смывает второй или третий раз уже", - поделился парламентарий.

Сельчане пожаловались слуге народа на некачественные взрывные работы на реках.

Депутат обратил внимание на один весьма занимательный факт.

"Мы пролетели несколько сот километров по Западно-Казахстанской области, которая славится большим количеством сайгаков. Я не увидел ни одного сайгака, ни одного волка, ни одной лисы. Хотя мы двигались со скоростью 200 километров в час на высоте 300 метров. Любое животное на снежном фоне можно было бы увидеть. У животных есть механизм самосохранения в период опасности – они уходят вовремя, а у людей нет. Люди не чувствовали и не ощущали, что вода приходит", - сказал Пономарёв.

При этом, он отметил, что в регионе хорошо работает МЧС. В область были брошены силы из Алматы и Мангистауской области.

"Я видел тысячи мешков, которые были подготовлены ещё с осени. Не могу сказать, что работа по паводкам не велась", - добавил мажилисмен.

Депутат мажилиса считает, что акимы получили заслуженный выговор от президента. Хотя в допущении подтопления сёл виноваты не только они.

"Во многих случаях можно было избежать потопа. За всё это время работы не производились или контролировались спустя рукава. Я сам видел мосты и трубы, которые закопали и сверху не засыпали камнями, плитами и тяжёлым материалом, а просто песочком и щебёнкой присыпали. Это или коррупция, или незнание элементарных вещей, как делать плотины и дамбы, или желание заработать быстрые деньги. Контроля не было. Это один такой маленький случай, когда я считаю, что акимы получили заслуженный выговор", - сказал депутат.

Вместе с тем, по словам Пономарёва, в стране, не смотря на создание министерства ирригации и водных ресурсов, всё ещё не хватает кадров.