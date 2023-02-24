"Не хватило силёнок" - наставник "Барыса" о худшем сезоне в КХЛ

В заключительном матче сезона Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома проиграл ярославскому "Локомотиву" и впервые занял последнее место в конференции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Гостям удалось быстро открыть счёт, однако его сравнял Михаил Рахманов. К первому перерыву россияне шли с перевесом в одну шайбу.

Во второй части игры отрыв стал уже в два очка.

В третьем периоде команды совершили по одному результативному броску. В итоге матч завершился со счётом 3:5 в пользу "Локомотива".

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка в интервью телеканалу Qazsport заявил, что команде "не хватило силёнок".

- Много пропустили шайб. Можно сказать необязательных. Ваш комментарий по игре? - спросил журналист.

- Да, это, наверное, основная наша проблема, но ребята старались, четвертая игра через день. Спасибо болельщикам, конечно, что пришли сегодня, практически полный дворец. Хотели порадовать сегодня болельщиков. Спасибо ещё раз. Не хватило нам силенок, наверное, особенно в игре в обороне. Сезон для нас закончен не на позитивной ноте, но, как есть.