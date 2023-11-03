Названы самые популярные правонарушения в Казахстане

В Казахстане ежегодно совершается большое количество правонарушений, наибольшая часть из которых относится к административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт экономических исследований.

Сообщается, что в 2022 году было совершено 8 642 417 правонарушений и по ним наложены административные взыскания. 95% этих правонарушений совершено физическими лицами и 5% юридическими.

Больше всего правонарушений по количеству приходится на административные правонарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве - 6 760 916. На их долю приходится 78 % всех административных правонарушений.

Меньше всего совершено административных правонарушений, посягающих на избирательные права (право на участие в республиканском референдуме). По данной категории привлечено к ответственности 15 физических лиц.

Полностью отсутствуют правонарушения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Отмечается, что за 2022 год наложено более семи миллионов штрафов на общую сумму более 159,5 миллиарда тенге.