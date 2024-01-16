Названы регионы в Казахстане с наибольшим значением инфляции
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Национальный Банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК. В декабре 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.
"В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 16 регионах, ускорилась в 2 регионах и еще в 2 регионах осталась неизменной. При этом, месячная инфляция в стране за отчетный период составила 0,8%.
Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской, Акмолинской и Мангистауской областях", - сообщили в сообщении.
По информации Нацбанка, цены на продовольственные товары в декабре замедлились до 8,5% г/г. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (11,8%), а минимальный – в Туркестанской области (7,1%).
"Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 9,1% г/г (в ноябре – 9,9%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (12,5%), минимальное – в Актюбинской области (7,5%).
Цены на платные услуги в декабре выросли до 12,4% г/г (в ноябре – 12,0%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (18,2%), значительно ниже – в Кызылординской области (9,5%)", - отметили в Нацбанке.
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