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Названы регионы в Казахстане с наибольшим значением инфляции

Сегодня, 16:28
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Baigenews.kz Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: Baigenews.kz

Национальный Банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК. В декабре 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

"В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 16 регионах, ускорилась в 2 регионах и еще в 2 регионах осталась неизменной. При этом, месячная инфляция в стране за отчетный период составила 0,8%.
Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской, Акмолинской и Мангистауской областях", - сообщили в сообщении.

По информации Нацбанка, цены на продовольственные товары в декабре замедлились до 8,5% г/г. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (11,8%), а минимальный – в Туркестанской области (7,1%).

"Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 9,1% г/г (в ноябре – 9,9%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (12,5%), минимальное – в Актюбинской области (7,5%).

Цены на платные услуги в декабре выросли до 12,4% г/г (в ноябре – 12,0%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (18,2%), значительно ниже – в Кызылординской области (9,5%)", - отметили в Нацбанке.

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