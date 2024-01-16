Названы регионы в Казахстане с наибольшим значением инфляции

Национальный Банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК. В декабре 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

"В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 16 регионах, ускорилась в 2 регионах и еще в 2 регионах осталась неизменной. При этом, месячная инфляция в стране за отчетный период составила 0,8%.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской, Акмолинской и Мангистауской областях", - сообщили в сообщении.

По информации Нацбанка, цены на продовольственные товары в декабре замедлились до 8,5% г/г. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (11,8%), а минимальный – в Туркестанской области (7,1%).