Названы регионы с самыми плохими дорогами в Казахстане

Доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2022 году составила 91%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным аналитиков, в региональном разрезе в 2022 году наибольшая доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии пришлась на Жетысускую область, Павлодарскую и Туркестанскую области.

При этом, наихудшие показатели наблюдались в Абайской, Улытауской и Западно-Казахстанской областях.

Между тем, за десять месяцев 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере строительства автомобильных и железных дорог выросли на 42,5% по сравнению с прошлым годом. Наибольший объём инвестиций в строительство дорог был зафиксирован в Карагандинской, Жетысуской и Западно-Казахстанской областях. Меньше всего средств в секторе было вложено в Улытауской области.