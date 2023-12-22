Названы проблемы, с которыми сталкиваются казахстанские экспортёры

В 2023 году Казахстан экспортировал товаров на 65 миллиардов долларов. При этом вывоз за рубеж обработанных товаров достиг 21 миллиарда долларов. К слову, сейчас существуют три лидера, куда при поддержке KazakhExport отправляются отечественные товары. Это Китай, Узбекистан и Кыргызстан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Тесная работа ведется с другими странами. В частности, Казахстан готов нарастить экспорт в Пакистан на 21,5 миллион долларов. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что сегодня есть возможность взаимных поставок товаров сухопутными маршрутами через Узбекистан, Туркменистан и Афганистан и с применением морских портов через коридор Север-Юг, территорию Ирана или через Китай.

Создать на базе компании KazakhExport полноценный институт продвижения экспорта, объединив в нем все необходимые инструменты. Такое поручение в Послании этого года дал Глава государства. Президент подчеркнул, что стимулирование экспорта требует самого пристального внимания. Уже в первых числах ноября в Мажилисе приняли закон по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг). Сейчас он направлен на рассмотрение в Сенат.

"Предполагается, что ЭКА будет функционировать как национальный институт по развитию и продвижению несырьевого экспорта. Наделение KazakhExport статусом ЭКА позволит компании расширить меры поддержи несырьевого экспорта за счет текущих и новых услуг - гарантирования экспортных операций и субсидирования процентных ставок по торговому финансированию", - разъясняет директор департамента информации и коммуникаций KazakhExport Айгуль Касенова.

То есть, это позволит стимулировать развитие экспортного потенциала бизнеса и повысить конкурентоспособность казахстанских товаров и услуг на внешних рынках. Назвали в компании и основные проблемы казахстанских экспортеров. Это высокая конкуренция на зарубежных рынках и риск неуплаты покупателем за товар, при заключении экспортного контракта с отсрочкой платежа.

"Чтобы привлечь зарубежных клиентов, нужно выдержать высокую конкуренцию. Эту проблему решает инструмент поддержки "экспортное торговое финансирование" и "страхование аккредитивов", посредством которых стимулируется спрос на казахстанскую продукцию со стороны зарубежных покупателей, - рассказывает Айгуль Касенова.

Также, по её словам, экспортеры сталкиваются с риском неуплаты за товар/услугу на условиях отсрочки платежа. "Чтобы нивелировать этот риск, предусмотрено страхование кредита экспортера, его краткосрочной дебиторской задолженности, международного факторинга, а также страхование убытков экспортеров, связанных с выполнением работ и услуг", - отметила директор департамента информации и коммуникаций KazakhExport.