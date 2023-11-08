BaigeNews LIVE: Новые меры поддержки казахстанских экспортёров презентовали депутаты
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
123Фото: иллюстративное фото
В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать экспортно-кредитное агентство (ЭКА) на базе KazakhExport.
О проекте закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" рассказал мажилисмен Кожасбаев Руслан Садвакасович.
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