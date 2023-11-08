BaigeNews LIVE: Новые меры поддержки казахстанских экспортёров презентовали депутаты

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать экспортно-кредитное агентство (ЭКА) на базе KazakhExport.

О проекте закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" рассказал мажилисмен Кожасбаев Руслан Садвакасович.