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BaigeNews LIVE: Новые меры поддержки казахстанских экспортёров презентовали депутаты

Сегодня, 13:00
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иллюстративное фото Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
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Фото: иллюстративное фото

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать экспортно-кредитное агентство (ЭКА) на базе KazakhExport.

О проекте закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" рассказал мажилисмен Кожасбаев Руслан Садвакасович.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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