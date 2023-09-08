  • 8 Сентября, 05:14
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Названы имена обладателей грантов от фонда "Қазақстан халқына"

Сегодня, 03:55
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:55
Сегодня, 03:55
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Общественный фонд "Қазақстан халқына" присудил 818 образовательных грантов в рамках благотворительной программы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным фонда, обладателями грантов стали абитуриенты бакалавриата в организациях высшего и послевузовского обучения (ОВПО). Программа реализуется с 2022-2023 учебного года для абитуриентов из социально-уязвимых слоёв населения.

В конкурсе могли принять участие абитуриенты из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов; дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия; имеющие инвалидность и из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также дети погибших граждан РК и раненые дети во время январских событий; дети погибших граждан РК, пострадавших при ЧС.

Также для участия в конкурсе абитуриенты должны иметь необходимый проходной балл для поступления (в том числе с учётом творческих экзаменов) по результатам ЕНТ текущего года. 

Приём документов для участия в конкурсе осуществлялся в период с 10 по 19 августа 2023 года. Всего в программе приняли участие 84 национальных, государственных и частных высших учебных заведения. 

Обладателям образовательного гранта оплачивается обучение до миллиона тенге за учебный год. Также предусмотрена стипендия в размере 40 тысяч тенге.Образовательные гранты присуждаются на весь период обучения. Выплата стипендии осуществляется в течение 10 месяцев (ежегодно), за исключением периода летних каникул. Одним из преимуществ гранта является отсутствие требований по его отработке.

Наибольшее количество образовательных грантов присуждены по специальности "Подготовка учителей" – 130 абитуриентов, "Казахский/ русский язык и литература", "Иностранные языки" – 67 абитуриентов, "Юриспруденция", "Право", "Правоохранительная деятельность" – 50 абитуриентов.

Список обладателей образовательных грантов опубликован на сайте фонда "Қазақстан халқына" по ссылке.

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