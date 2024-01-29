Названа строчка Рыбакиной в рейтинге WTA после её провала на Australian Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинги спортсменок в одиночном и парном разрядах по итогам Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первой ракеткой мира осталась полька Ига Швентек, победительница Australian Open-2024 Арина Соболенко из Беларуси сохранила вторую строчку, на третью позицию вышла представительница США Кори Гауфф.

Елена Рыбакина потеряла две строки и теперь занимает пятое место. Напомним, что Рыбакина завершила Australian Open уже во втором круге, неожиданно проиграв россиянке Анне Блинковой.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева также сдала позиции, сместившись на семь строк и расположившись на 70-м месте.

В парном рейтинге на первое место поднялась бельгийка Элизе Мертенс, за ней расположилась Се Шувэй из Китайского Тайбэя, а замкнула топ-3 бывшая лидер Сторм Хантер из Австралии.

Сильнейшая из казахстанских парниц Анна Данилина осталась 44-й, Жибек Куламбаева потеряла одну строчку (142-я), Путинцева откатилась на три отметки (354-я), а Рыбакина упала сразу на 169 строк и заняла 361-е место.