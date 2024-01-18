Елена Рыбакина сенсационно выбыла из борьбы на Australian Open-2024
Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
166Фото: ktf.kz
Казахстанка Елена Рыбакина проиграла матч во втором круге Открытого чемпионата Австралии россиянке Анне Блинковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первый сет Рыбакина неожиданно отдала сопернице - 4:6. Во второй партии казахстанка вновь стартовала неудачно, упустив подачу, однако отыграла брейк и оказалась в итоге успешнее - 6:4.
В решающем сете Елена все-таки не смогла одолеть оппонентку - 6:7.
Встреча продолжалась два часа 48 минут.
Таким образом, Блинкова одержала сенсационную победу и вышла в 1/16 финала Australian Open-2024, где ей будет противостоять итальянская спортсменка Ясмин Паолини.
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