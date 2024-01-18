Елена Рыбакина сенсационно выбыла из борьбы на Australian Open-2024

Казахстанка Елена Рыбакина проиграла матч во втором круге Открытого чемпионата Австралии россиянке Анне Блинковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый сет Рыбакина неожиданно отдала сопернице - 4:6. Во второй партии казахстанка вновь стартовала неудачно, упустив подачу, однако отыграла брейк и оказалась в итоге успешнее - 6:4.

В решающем сете Елена все-таки не смогла одолеть оппонентку - 6:7.

Встреча продолжалась два часа 48 минут.

Таким образом, Блинкова одержала сенсационную победу и вышла в 1/16 финала Australian Open-2024, где ей будет противостоять итальянская спортсменка Ясмин Паолини.