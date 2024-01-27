Чемпионкой Australian Open—2024 стала Арина Соболенко

Вторая ракетка мира — белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии – 2024, тем самым защитив прошлогодний титул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

В финале Australian Open Соболенко со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча теннисисток продлилась 1 час 17 минут. Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чжэн шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Напомним, дебютный титул на мэйджоре 25-летняя Соболенко завоевала также на Открытом чемпионате Австралии. В финале соревнований Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.

Арина и Елена уже устречались на корте в начале этого года. Тогда Рыбакина уверенно выиграла турнир серии WTA 500 в австралийском Брисбене.