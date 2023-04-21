Названа предварительная причина гибели фламинго в Мангистауской области

В Минэкологии озвучили предварительную версию о причинах гибели фламинго в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Четырёх птиц обнаружили у села Сам Бейнеуского района. Для выяснения причин их гибели на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира.

"Территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду, произошла пыльная буря). По предварительным данным, причиной гибели птиц могло быть столкновение с высоковольтными линиями электропередач", - сообщили в Минэкологии.

Работниками ветеринарной станции туши взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели.