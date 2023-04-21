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147Фото: mangystaumedia.kz
Мёртвые фламинго найдены в Мангистау
В Мангистауской области найдены мёртвые фламинго, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.
Тушки пяти фламинго в песке в восьми километрах от села Кызыласкер Бейнеуского района обнаружил школьник. Причина гибели птиц не приводится.
Розовые фламинго летом живут в Коргалжынском заповеднике Акмолинской области. А на зиму перемещаются в тёплые края. Весной и осенью они останавливаются на отдых в Мангистауской области. Птица занесена в Красную книгу Казахстана.
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