Мёртвые фламинго найдены в Мангистау

Фото: mangystaumedia.kz

В Мангистауской области найдены мёртвые фламинго, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

Тушки пяти фламинго в песке в восьми километрах от села Кызыласкер Бейнеуского района обнаружил школьник. Причина гибели птиц не приводится.

Розовые фламинго летом живут в Коргалжынском заповеднике Акмолинской области. А на зиму перемещаются в тёплые края. Весной и осенью они останавливаются на отдых в Мангистауской области. Птица занесена в Красную книгу Казахстана.