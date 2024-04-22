Назначен председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда
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Председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда назначена Назгуль Рахметуллина, передаёт BaigeNews.kz.
"Назгуль Маульхановна честный и принципиальный профессионал своего дела. За её плечами многолетний опыт работы в судебной системе страны. Назначение на эту особо ответственную должность – огромное доверие главы государства", - отметил председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.
Он выразил уверенность в том, что Рахметуллина с честью будет исполнять служебный долг, приложив все свои знания и опыт.
Назгуль Рахметуллина родилась в 1978 году в ВКО. После окончания в 2000 году Восточно-Казахстанского госуниверситета работала специалистом Восточно-Казахстанского облсуда, судьёй суда №2 Усть-Каменогорска, судьёй Восточно-Казахстанского облсуда.
С 2020 года – судья Верховного суда РК.
Председатель ВС также поздравил Талгата Ибрашева с назначением его председателем Алматинского областного суда.
Ибрашев родился в 1969 году в Костанайской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию.
С 1993 по 1996 годы служил в таможенных органах. После был консультантом Тургайского областного суда, судьёй Аркалыкского городского суда и Костанайского областного суда.
Работал председателем Костанайского районного суда, административного суда в Костанае, Рудненского городского суда.
С 2016 года – судья Верховного суда РК.
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