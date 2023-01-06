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aifc.kz Сегодня, 18:34
91
Сегодня, 18:34
91
Фото: aifc.kz

Назначен новый управляющий МФЦА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении управляющего МФЦА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Бектуров Ренат Нурмолдаевич назначен Управляющим Международным финансовым центром "Астана", - сказано в документе.

Ранее от этой должности освободили Кайрата Келимбетова.

Ренат Бектуров родился 13 октября 1984 года в Алматинской области. Имеет степень магистра в области банковского дела и финансов (с отличием окончил Университет Лестера), а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder).

В Международном финансовом центре "Астана" работает с 2016 года.

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#МФЦА #указ #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:34
91
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