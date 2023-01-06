open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

vlast.kz Сегодня, 18:20
111
Сегодня, 18:20
111
Фото: vlast.kz

Кайрата Келимбетова освободили от должности

Кайрат Келимбетов лишился должности управляющего Международным финансовым центром "Астана". Указ об этом подписал президент Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности Управляющего Международным финансовым центром "Астана", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#МФЦА #указ #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
111
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх