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Сегодня, 18:20
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111Фото: vlast.kz
Кайрата Келимбетова освободили от должности
Кайрат Келимбетов лишился должности управляющего Международным финансовым центром "Астана". Указ об этом подписал президент Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности Управляющего Международным финансовым центром "Астана", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.
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