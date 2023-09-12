Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана

Распоряжением главы государства Уали Берик назначен советником президента – пресс-секретарём президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылокй на Акорду.

В 1997 году Берик Уали окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности "Киновед", в 2005 году - Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Журналистика", в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Правоведение".

1997-2012 годы - журналист, редактор информационных программ АО "Агентство "Хабар", телекомпании "ТАҢ", телеканала "НТК", ТОО "31 канал", руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО "Нұр Медиа".

2012-2015 годы - заместитель руководителя аппарата акима — руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

2015-2016 годы - советник первого заместителя председателя партии "Нур Отан".

2016-2018 годы - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор департамента информационной поддержки.

2018-2019 годы - руководитель Управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

После был пресс-секретарём президента Казахстана, председателем правления АО "Агентство Хабар".

Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын". Награждён четырьмя медалями, орденом "Құрмет".