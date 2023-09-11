По состоянию здоровья пресс-секретарь президента освобождён от занимаемой должности

Нурмухамед Байгараев, назначенный пресс-секретарём президента Казахстана 6 сентября, вынужден отказаться от работы в пользу здоровья. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера после приступов пришлось пройти осмотр у врачей. Врачи потребовали немедленно начать длительное лечение и, главное, на определённое время отказаться от перелётов. Это требование в полной мере мешает моей текущей службе. Потому что командировки в регионы и за границу будут стабильными", - сообщил Нурмухамед Байгараев подписчикам.

Он признался, что не ожидал такого вердикта. У него были совсем другие планы.