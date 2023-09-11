  • 11 Сентября, 17:04
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По состоянию здоровья пресс-секретарь президента освобождён от занимаемой должности

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facebook.com/nurmukhamed.baigarayev Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: facebook.com/nurmukhamed.baigarayev

Нурмухамед Байгараев, назначенный пресс-секретарём президента Казахстана 6 сентября, вынужден отказаться от работы в пользу здоровья. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера после приступов пришлось пройти осмотр у врачей. Врачи потребовали немедленно начать длительное лечение и, главное, на определённое время отказаться от перелётов. Это требование в полной мере мешает моей текущей службе. Потому что командировки в регионы и за границу будут стабильными", - сообщил Нурмухамед Байгараев подписчикам.

Он признался, что не ожидал такого вердикта. У него были совсем другие планы.

"Я был готов благодаря своим знаниям и навыкам к работе, которую начал на прошлой неделе. Было несколько идей и инициатив по улучшению пресс-службы, чтобы сделать её более открытой. Однако "здоровье - главное богатство". Поэтому я вынужден сейчас оставить пост пресс-секретаря президента", - заключил журналист.

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