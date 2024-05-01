Назначен новый представитель ЮНИСЕФ в Казахстане

Назначен новый представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Он сменил на этом посту Артура ван Дизена, сообщает представительство ЮНИСЕФ в РК.

Доктор Рашед Мустафа Сарвар более 25 лет проработал в Центральной Азии, на Кавказе, в Европе и Юго-Восточной Азии в системе ООН, из которых 18 лет – в ЮНИСЕФ.

"Я с радостью присоединяюсь к команде ЮНИСЕФ в Казахстане в этом знаковом году, когда исполняется 30 лет с момента ратификации Конвенции о правах ребёнка правительством Казахстана. Казахстан добился впечатляющих успехов в защите прав детей, и мы хотим продолжать наше плодотворное сотрудничество, чтобы воплотить мечты каждого ребёнка", – заявил доктор Рашед Сарвар.

До своего назначения в Казахстан доктор Рашед в течение двух лет возглавлял Офис экстренного реагирования ЮНИСЕФ в Польше. С 2020 по 2022 год он руководил представительством ЮНИСЕФ в Малайзии и Брунее. С 2015 по 2020 годы он был представителем ЮНИСЕФ в Беларуси, а ранее занимал должность заместителя представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане.

До работы в Азербайджане доктор Рашед Сарвар возглавлял офис ЮНИСЕФ на Северном Кавказе, курируя деятельность Детского фонда ООН в пяти кавказских республиках, субъектах РФ: Дагестан, Чеченская Республика, Северная Осетия, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Сарвар является гражданином Бангладеш. Имеет степень кандидата медицинских наук. Свободно говорит на трёх языках: бенгальский (бангла), английский и русский. Женат, имеет двоих детей.