Назначен новый наставник молодёжной сборной Казахстана по футболу

В бытность игроком Горовенко выступал за клубы "Кайрат", "Кайнар", "Женис", "Алма-Ата", "Сункар" и "Мегаспорт". В 2000-2001 годах защищал цвета сборной Казахстана, где провёл шесть матчей и забил три гола.

Тренерскую карьеру начинал в качестве ассистента главного тренера ФК "Сункар". Также работал в молодёжных командах ФК "Кайрат". В 2017 году Горовенко в своём дебютном сезоне привёл фарм-команду алматинского клуба к бронзовым медалям Первой лиги Казахстана.

В 2018-2020 годах тренировал вторую команду ФК "Жетысу".

В 2020 году возглавил карагандинский "Шахтёр". В том сезоне "горняки" под руководством Горовенко заняли четвертое место в Премьер-лиге и завоевали путёвку в еврокубки.

В 2021 году был назначен главным тренером ФК "Мактаарал". Команде удалось завоевать путёвку в Премьер-лигу, став серебряным призером Первой лиги.

Также Горовенко тренировал ФК "Атырау" и "Каспий".

Константину Горовенко будет помогать бывший защитник национальной сборной Казахстана Елдос Ахметов. Полный тренерский штаб будет сформирован позднее.