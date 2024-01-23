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Назначен глава полиции области Жетысу

Сегодня, 19:19
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polisia.kz Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: polisia.kz

Саркытбай Кусаинов приказом министра внутренних дел РК назначен на должность начальника департамента полиции области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 22 сентября 1973 года в Алматы. Начал работу в органах внутренних дел с 1995 года.

До этого назначения занимал должность заместителя начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

С 15 ноября 2023 года полицию региона временно возглавлял Арман Саданов. Теперь же он продолжит руководить департаментом собственной безопасности МВД РК.

Ранее сообщалось о том, что министр внутренних дел освободил от должности начальника департамента полиции области Жетысу и ещё нескольких руководителей.

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