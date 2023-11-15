Высокопоставленных полицейских освободили от должностей в области Жетысу

Министр внутренних дел освободил от должности начальника департамента полиции области Жетысу и ещ` нескольких руководителей, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с недавним резонансным событием в Талдыкоргане министр Ержан Саденов со специальной группой из числа руководителей служб центрального аппарата МВД прибыл в регион.

Глава ведомства провёл встречу с личным составом и ветеранами ОВД.

"Для сотрудника полиции, который стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, закон и порядок должны быть превыше всего. Любое противоправное действие, совершённое как гражданами, так и недобросовестными полицейскими, должно жёстко пресекаться. Закон един для всех, никаких исключений не должно быть", - отметил министр Ержан Саденов.

Глава МВД сообщил об освобождении от должности начальника областного департамента полиции Атыгая Арыстанова. Его первый заместитель Жасулан Байкенов предупреждён о неполном служебном соответствии.

Замначальника областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и замначальника по линии следствия Максат Ережепов также лишились кресел.

Обязанности начальника ДП области Жетысу будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов, ранее возглавлявший департамент собственной безопасности МВД.