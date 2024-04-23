Назначен глава Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК
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Приказом министра промышленности и строительства Бахытжан Жунисбеков назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК с освобождением от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Жунисбеков родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати, Международный казахско-турецкий университет.
Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела обеспечения безопасности прокуратуры Жамбылской области.
Работал в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства, Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылской области.
В 2012-2013 годах – главный специалист отдела Управления финансов акимата Жамбылской области. После руководитель отдела государственных закупок Управления образования Жамбылской области.
Был заместителем руководителя Управления строительства Жамбылской области.
В 2020-2022 годах – глава Управления государственного закупа акимата Жамбылской области.
В 2022-2023 годах – заместитель председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития – заместитель главного государственного строительного инспектора РК.
С 2023 года - зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства – заместитель главного государственного строительного инспектора РК.
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