Назначен глава Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Ерболат Кожиков возглавил Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 27 марта 1976 года в селе Жаркамыс Актюбинской области. В 1998 году окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова по специальности "Химия и экология", в 2000-м - Высшую школу права "Әділет" по специальности "Правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности оператора по добыче нефти и газа 2 разряда.

С 2004 по 2008 годы - главный специалист отдела государственного контроля за охраной атмосферного воздуха и радиационной безопасности Актюбинского областного территориального управления охраны окружающей среды.

С 2008 по 2009 годы - инженер-эколог в ТОО "Фирма АдаОйл" (Актобе).

В 2009-м - главный специалист отдела экологического регулирования Тобыл-Торгайского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды.

После был руководителем отдела экологического регулирования департамента экологии по Актюбинской области, главным государственным экологическим инспектором департамента экологии региона.

С 2020 по 2022 годы - руководитель Управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля - заместитель главного государственного экологического инспектора РК.

С января 2022 года по май 2024 года - заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК - Главный государственный экологический инспектор РК.