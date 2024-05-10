Назначен аким города Алатау
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На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматинской области.
Ранее он занимал должность Заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в городе Алматы. Образование Аркена Утенова включает Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы "Болашақ", 2010).
Он является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики.
Стоит отметить, что он еще является членом Президентского молодежного кадрового резерва.
Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию Президента Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
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