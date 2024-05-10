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Назначен аким города Алатау

Сегодня, 13:19
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gov.kz Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: gov.kz

На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматинской области.

Ранее он занимал должность Заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в городе Алматы. Образование Аркена Утенова включает Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы "Болашақ", 2010).

Он является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики.

Стоит отметить, что он еще является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию Президента Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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