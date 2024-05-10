Назначен аким города Алатау

На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматинской области.

Ранее он занимал должность Заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.



Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в городе Алматы. Образование Аркена Утенова включает Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы "Болашақ", 2010).

Он является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики.



Стоит отметить, что он еще является членом Президентского молодежного кадрового резерва.



Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию Президента Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан.