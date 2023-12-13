Национальный спортивный университет появится в Астане

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщил, что строительство Национального спортивного университета планируют завершить в 2025 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Запуск университета будет способствовать получению непрерывного процесса подготовки кадров от начального этапа до спорта высших достижений", - сказал министр.

Всего по республике в течение двух лет будет построено 113 новых спортивных объектов, реконструировано 26 действующих, в том числе с применением механизма ГЧП.

Проведена масштабная инвентаризация всей спортивной инфраструктуры страны, по итогам которой выявлено несоответствие требованиям стандартам действующих объектов в каждом регионе.

"Так, в результате проведённой работы будет определён перечень остро нуждающихся в спортивной инфраструктуре регионов, в частности сельских населённых пунктах. Со следующего года планируется запуск проекта "100 быстровозводимых малозатратных спортивных объектов модульного типа"", - сказал Маржикпаев.

Он также отметил, что сегодня завершается строительство базы олимпийской подготовки в Алматинской области. Она позволит единовременно заниматься 2 300 атлетам 23 олимпийскими видами спорта. Объект будет функционировать круглый год, позволяя национальным сборным и областным командам проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными стартами.