Нацбанк выпустил монеты к 25-летию Астаны

Национальный банк Казахстана 1 июля выпустил в обращение коллекционные монеты ASTANA. 25 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" в честь юбилея столицы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт финрегулятора.

Уточняется, что в реализацию монеты поступят 3 июля 2023 года. Приобрести их можно будет в интернет-магазине НБК.

Монеты ASTANA. 25 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 тысяч штук.

Коллекционные монеты обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.