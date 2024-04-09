Наталья Годунова получила новую должность

Наталья Годунова избрана членом Совета директоров, независимым директором АО НК "КТЖ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее сообщалось, президент Касым-Жомарт Токаев освободил Наталью Годунову от должности председателя Высшей аудиторской палаты.

Наталья Годунова родилась 24 мая 1972 года в городе Уральске.Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (по специальности – экономист), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в "Агропромбанке "Орал".

В 1997-2005 годах работала ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующим Отделом аппарата Акима Западно-Казахстанской области, директором Департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

С 2005 по 2006 год – советник-экономист Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2006 - 2009 годах занимала должность советника Акима Мангистауской области.С 2009 по 2011 год – консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2012-2013 годах являлась советником заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2013 по 2015 год занимала должность заместителя Акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.

В 2015-2017 годах – секретарь партии "Нұр Отан", член Бюро Политсовета партии "Нұр Отан".

С декабря 2017 года – член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.С февраля 2018 года - Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.