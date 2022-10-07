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"Настроение у меня наладилось" - Нурлан Ауесбаев рассказал о процессе сдачи документов в ЦИК
Кандидат в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев рассказал о процессе сдачи документов в ЦИК, передает BaigeNews.kz.
"Сейчас, сдав все документы, с одной стороны, настроение у меня наладилось. Хорошо. Приняли мои документы. Спасибо комиссии за то, что просмотрели все документы, что заняло немало времени. Но главное, чтобы документы были правильными, принятыми. Да, могли ведь не зарегистрировать, документы могут быть отклонены комиссией, если они обнаружат ошибку или другие обстоятельства", - рассказал он в кулуарах избирательно комиссии.
Ауесбаев уверен, что соберёт нужно количество подписей и даже больше. Так как за его спиной сильная партия и народ.
Напомним, 7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Нурлана Ауесбаева. На рассмотрение документов уйдет от двух до трёх дней.
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