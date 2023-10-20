Наследники Берлускони хотят уничтожить коллекцию его картин
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Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются уничтожить его коллекцию из 25 тысяч картин. Слишком дорого детям обходится содержание произведений искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.
По некоторым оценкам, Берлускони потратил на предметы живописи 20 миллионов евро. Однако часть из них он покупал на телевизионных аукционах (типа телемагазина).
"Наследники Сильвио Берлускони унаследовали миллиарды от его империи, но теперь они столкнулись с дилеммой: что делать с его обширной коллекцией по большей части бесполезных произведений искусства, включая картины обнаженных женщин и Мадонны, хранящиеся на складе напротив его дома под Миланом. По данным газеты La Repubblica, коллекция является бременем для пятерых отпрысков Берлускони, не в последнюю очередь потому, что содержание огромного склада обходится в 800 000 евро в год", - пишет The Guardian.
La Repubblica сообщила, что семья Берлускони планировала уничтожить коллекцию произведений искусства, за исключением нескольких картин, которые считались наиболее ценными.
Бывший премьер-министр Италии умер в возрасте 86 лет. Берлускони оставил после себя империю, которая включала футбольный клуб, недвижимость, яхты и его главный актив, Mediaset - крупнейшую коммерческую телекомпанию Италии, стоимостью более шести миллиардов евро.
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