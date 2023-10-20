Наследники Берлускони хотят уничтожить коллекцию его картин

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются уничтожить его коллекцию из 25 тысяч картин. Слишком дорого детям обходится содержание произведений искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

По некоторым оценкам, Берлускони потратил на предметы живописи 20 миллионов евро. Однако часть из них он покупал на телевизионных аукционах (типа телемагазина).