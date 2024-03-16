"Наследника Головкина" увезли в больницу после нокаута в бою с Елеусиновым

Ирландского боксёра Каллума Уолша, который сегодня утром техническим нокаутом победил Даурена Елеусинова из Казахстана, госпитализировали после боя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Их поединок прошёл в Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке и завершился победой Уолша после остановки от рефери в девятом раунде. На кону стоял титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

После боя Каллума отвезли в ближайшую больницу, о чем он проинформировал в Instagram Stories, поделившись фото из кареты скорой помощи.

Вероятнее всего, боксёра направили на плановое обследование, поскольку спустя некоторое время он опубликовал уже другую фотографию — из паба с бокалом пива.

"Мне плевать. Просто дайте мне больше боев. Больше боев, больше оппонентов. Я выйду и устрою шоу для ирландского народа, как я делаю всегда. Так кто следующий?", — заявил он после боя.

Отметим, что Каллум Уолш сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, известным по своей работе с Геннадием Головкиным. Леффлер неоднократно сравнивал Уолша с GGG, называя ирландца своеобразным "наследником" Геннадия.