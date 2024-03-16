Ирландский "Король" отправил в нокаут Елеусинова в главном событии вечера бокса в США

Казахстанский боксёр Даурен Елеусинов выступил на вечере бокса в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Там он в главном бою сразился с непобежденным ирландцем Каллумом Уолшем по прозвищу "Король". Этот поединок в первом среднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона по версии WBC Continental Americas. Бой закончился победой Уолша техническим нокаутом в деятом раунде.

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Таким образом, Каллум Уолш одержал десятую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Даурен Елеусинов потерпел четвертое поражение на профи-ринге. Добавим, что это второе подряд поражение казахстанца: в октябре он сенсационно проиграл судейским решением танзанийскому боксёру Пиусу Мпенде.