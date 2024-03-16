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Ирландский "Король" отправил в нокаут Елеусинова в главном событии вечера бокса в США

Сегодня, 09:42
АВТОР
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instagram.com/daurenyeleussinov Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42
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Фото: instagram.com/daurenyeleussinov

Казахстанский боксёр Даурен Елеусинов выступил на вечере бокса в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Там он в главном бою сразился с непобежденным ирландцем Каллумом Уолшем по прозвищу "Король". Этот поединок в первом среднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона по версии WBC Continental Americas. Бой закончился победой Уолша техническим нокаутом в деятом раунде.

 
 
 
 
 
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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

Таким образом, Каллум Уолш одержал десятую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Даурен Елеусинов потерпел четвертое поражение на профи-ринге. Добавим, что это второе подряд поражение казахстанца: в октябре он сенсационно проиграл судейским решением танзанийскому боксёру Пиусу Мпенде. 

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