Насколько увеличили зарплату лесникам в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, сообщил об увеличении зарплаты сотрудникам государственной лесной охраны, передаёт BaigeNews.kz.

"В среднем заработная плата сотрудников государственной лесной охраны увеличилась с 129 тысяч тенге до 250 тысяч", - сказал министр.

Остальным работникам административным служащим, входящих в штат (экономисты, бухгалтера и т.д.), и внештатным работникам (работники лесных пожарных станций: трактористы, водители, лесные пожарные, наблюдатели вышек, радисты-телефонисты) в рамках Соглашения между Министерством и профсоюзом предусмотрена надбавка 75 процентов, добавил министр.

По его словам, для повышения заработной платы разработан проект постановления Правительства по доплатам всем сотрудникам лесных пожарных станций, включая временных. Сейчас проект предварительно согласован с уполномоченными органами (МЮ, МНЭ, МТСЗН).

Ранее министр сообщил, о том, как в Казахстане планируют предотвращать лесные пожары.