Как в Казахстане планируют предотвращать лесные пожары

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, сообщил какие меры предпринимает ведомство для предотвращения лесных пожаров, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, Минэкологии и МЧС утвердили алгоритм взаимодействия уполномоченных органов и организаций при ликвидации природных пожаров.

Алгоритмом упорядочен вопрос привлечения воздушных судов и подразделений министерств обороны, внутренних дел и Комитета национальной безопасности, а также поэшелонное реагирование в случае осложнения ситуации.

"В целях повышения уровня знаний и практических навыков по тушению лесных пожаров совместным приказом двух министерств утверждены программы подготовки "лесной пожарный" и "начальник лесного пожара" для подготовки сотрудников государственной лесной охраны и лесного хозяйства. пожарная часть на базе Академии гражданской защиты. Данным совместным приказом утвержден план мероприятий по совершенствованию системы предотвращения и ликвидации природных пожаров. Кроме того, разработаны изменения в принципы пожарной безопасности в лесах в части уточнения требований к физическим и юридическим лицам при использовании лесных ресурсов и посещении лесного фонда", - сказал Ерлан Нысанбаев в мажилисе.

Также он сообщил, что в целях качественного и своевременного обнаружения лесных пожаров, внедрения цифровизации в лесном хозяйстве разработан проект "Система раннего обнаружения лесных пожаров", который был одобрен на заседании комиссии по внедрению цифровизации при Президенте Республики Казахстан.

Для проекта было разработано соответствующее техническое задание с учетом обеспечения аппаратно-программного комплекса и с применением искусственного интеллекта.

Запланировано создание единого ситуационного центра для мониторинга раннего обнаружения и принятия оперативных решений при пожарах путем консолидации данных с различных источников на территории лесного фонда страны.

Обнаружение возгораний осуществляется с помощью камер видеонаблюдения, с возможностью кругового обзора в радиусе до 30 км, сообщил министр.