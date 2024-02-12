Как в Казахстане планируют предотвращать лесные пожары
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Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, сообщил какие меры предпринимает ведомство для предотвращения лесных пожаров, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, Минэкологии и МЧС утвердили алгоритм взаимодействия уполномоченных органов и организаций при ликвидации природных пожаров.
Алгоритмом упорядочен вопрос привлечения воздушных судов и подразделений министерств обороны, внутренних дел и Комитета национальной безопасности, а также поэшелонное реагирование в случае осложнения ситуации.
"В целях повышения уровня знаний и практических навыков по тушению лесных пожаров совместным приказом двух министерств утверждены программы подготовки "лесной пожарный" и "начальник лесного пожара" для подготовки сотрудников государственной лесной охраны и лесного хозяйства. пожарная часть на базе Академии гражданской защиты.
Данным совместным приказом утвержден план мероприятий по совершенствованию системы предотвращения и ликвидации природных пожаров.
Кроме того, разработаны изменения в принципы пожарной безопасности в лесах в части уточнения требований к физическим и юридическим лицам при использовании лесных ресурсов и посещении лесного фонда", - сказал Ерлан Нысанбаев в мажилисе.
Также он сообщил, что в целях качественного и своевременного обнаружения лесных пожаров, внедрения цифровизации в лесном хозяйстве разработан проект "Система раннего обнаружения лесных пожаров", который был одобрен на заседании комиссии по внедрению цифровизации при Президенте Республики Казахстан.
Для проекта было разработано соответствующее техническое задание с учетом обеспечения аппаратно-программного комплекса и с применением искусственного интеллекта.
Запланировано создание единого ситуационного центра для мониторинга раннего обнаружения и принятия оперативных решений при пожарах путем консолидации данных с различных источников на территории лесного фонда страны.
Обнаружение возгораний осуществляется с помощью камер видеонаблюдения, с возможностью кругового обзора в радиусе до 30 км, сообщил министр.
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